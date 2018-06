„Illegal“ und „Fehler“

Scharfe Kritik hagelt es an den seit Freitagfrüh geltenden US-Strafzöllen gegen die EU, Kanada und Mexiko. „Illegal“ und ein „Fehler“ nannte sie der französische Präsident Emmanuel Macron, der eine entschlossene Antwort der EU in Aussicht stellt - die kann allerdings entgegen ersten Ankündigungen noch Tage dauern. Der kanadische Premier Justin Trudeau äußerte auf Twitter Hoffnung, dass sich der „gesunde Menschenverstand“ in der US-Regierung durchsetzen wird. Unterdessen mehren sich die Warnungen vor einem Handelskrieg, und auch das G7-Treffen der wichtigsten westlichen Industriestaaten kommende Woche in Kanada ist von dem Streit überschattet.

