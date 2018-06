Machtwechsel fix

Bereits kurz vor dem Misstrauensvotum im spanischen Parlament hat sich Ministerpräsident Mariano Rajoy geschlagen gegeben. „Das Misstrauensvotum wird wahrscheinlich angenommen, was bedeutet, dass Pedro Sanchez neuer Ministerpräsident werden wird“, sagte Rajoy am Freitag vor den Abgeordneten in Madrid. Der seit Dezember 2011 amtierende Rajoy führte seit 2016 eine konservative Minderheitsregierung, nun stolperte er über einen Korruptionsskandal in seiner Partei. Der Sozialdemokrat Sanchez wird nun wohl Ministerpräsident - mit Hilfe der separatistischen Kleinparteien aus Katalonien und dem Baskenland.

