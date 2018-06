Süd- und Nordkorea wollen Militärgespräche führen

Im Zuge ihrer Annäherung wollen Süd- und Nordkorea in diesem Monat neue Gespräche über militärische Entspannungsmaßnahmen wie auch über humanitäre Fragen aufnehmen. Auch soll so bald wie möglich ein Verbindungsbüro in der grenznahen nordkoreanischen Stadt Kaesong eröffnet werden.

Darauf verständigten sich hochrangige Vertreter beider Länder heute bei Versöhnungsgesprächen im Grenzort Panmunjom, wie das Vereinigungsministerium in Seoul mitteilte. Die Vorhaben sind Teil der Vereinbarungen, die Südkoreas Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un bei ihrem Gipfeltreffen Ende April in Panmunjom getroffen hatten.

Bei dem Treffen geht es um die rasche Umsetzung dieser Vereinbarungen. Auch wolle Südkorea versuchen, durch die Gespräche „eine günstige Atmosphäre für den geplanten Gipfel zwischen Nordkorea und den USA“ zu schaffen, sagte der südkoreanische Vereinigungsminister und Delegationsleiter Cho Myoung Gyeon vor Beginn der Gespräche. Nordkorea wird vom Vorsitzenden des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, Ri Son Gwon, vertreten.

Sicherheitskonferenz in Singapur

Indes findet bis Sonntag noch vor dem möglichen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber in Singapur in dem südostasiatischen Stadtstaat eine hochkarätig besetzte Sicherheitskonferenz statt. An dem Shangri-La-Dialog nehmen unter anderem US-Verteidigungsminister James Mattis und die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) teil.

Die Sicherheitskonferenz für den Asien-Pazifik-Raum ist nach dem gleichnamigen Luxushotel benannt, in dem sie stattfindet. Das Shangri-La gilt auch als denkbarer Treffpunkt für den möglichen Gipfel zwischen Nordkorea und den USA. Offiziell gibt es dafür noch keine Bestätigung. Nach der zwischenzeitlichen Absage durch Trump deuten die Zeichen mittlerweile wieder darauf hin, dass das Treffen am 12. Juni doch stattfinden könnte.

Zu der Konferenz ist auch Indiens Ministerpräsident Narendra Modi nach Singapur gekommen. Das Treffen findet einmal pro Jahr statt - vergleichbar mit der Sicherheitskonferenz jedes Frühjahr in München. Neben dem Korea-Konflikt geht es dabei insbesondere um den Streit zwischen China und mehreren anderen Staaten um Gebiete im Südchinesischen Meer.