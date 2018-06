Mord und Suizid in Wien: Mann nahm zuvor Geisel

Der Mann, der am Dienstag in Wien-Wieden seine Ex-Partnerin und dann sich selbst erschossen hat, nahm zuvor auch eine Geisel. Ein 24-jähriger Bekannter wurde genötigt, mehrere Orte anzufahren, so auch die Wohnadresse des Opfers.

