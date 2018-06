Regierung schickt Kompetenzbereinigung in Begutachtung

Die Regierung hat am Mittwoch ihren Entwurf für eine erste Entflechtung der Kompetenzverteilung in Begutachtung geschickt. Damit sollen Zuständigkeiten des Bundes und der Länder klarer geregelt werden. Die wichtigsten Fragen wie jene des Armenwesens mit der Mindestsicherung müssen freilich noch von einer Arbeitsgruppe gelöst werden.

Die derzeit zersplitterte Kompetenzverteilung führe in vielen Lebensbereichen zu Doppelgleisigkeiten, weil es keine klare Ergebnisverantwortung gebe, so ÖVP-Justizminister Josef Moser, der für die Reformen zuständig ist. „Blockademöglichkeiten“ zwischen Bund und Ländern seien auch für Stillstand in vielen Bereichen verantwortlich - diese sollen nun beseitigt werden.

Novelle zur Abschaffung des Verfassungsartikels 12

Konkret geht es bei der Novelle um die Abschaffung des Verfassungsartikels 12, der gemischte Zuständigkeiten von Bund und Ländern regelt. So gibt in einigen Bereichen der Bund „Grundsätze“ vor, und die Länder erlassen eigene „Ausführungsgesetze“ - damit soll Schluss sein, lautet das Ziel.

Zu den Ländern wandert etwa die Zuständigkeit für die „Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge“ (Kinder- und Jugendhilfe) oder für „natürliche Heilvorkommen“ (z. B. Regelungen über Thermalwasser), zum Bund wiederum „Bevölkerungspolitik“ (Maßnahmen zur Förderung von Familiengründungen und zur Hebung der Geburtenzahl).

Große Brocken noch ungelöst

Die großen Brocken des Artikel 12 sind im aktuellen Gesetzesentwurf aber noch ungelöst: Das Armenwesen mit der Mindestsicherung, der Krankenanstaltenbereich und das Elektrizitätswesen sollen erst bis Jahresende per Bund-Länder-Arbeitsgruppe bearbeitet werden, wie bereits nach der LH-Konferenz vor zwei Wochen verkündet worden ist.

Mit dem nunmehrigen Entwurf sollen auch wechselseitige Zustimmungsrechte zwischen Bund und Ländern reduziert werden. So entfällt etwa das Zustimmungsrecht der Bundesregierung für die Verleihung des Stadtrechts an Gemeinden. Es bleibt aber dabei, dass die Zustimmung der Bundesregierung eingeholt werden muss, wenn ein Landesgesetz bei der Vollziehung die Mitwirkung von Bundesorganen vorsieht.