Acht Kinder bei Feuer in Sibirien verletzt

Bei einem Feuer während einer Unterhaltungsshow in einem russischen Einkaufszentrum sind acht Kinder verletzt worden. Sie seien mit unterschiedlich schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus in der sibirischen Großstadt Irkutsk gebracht worden, meldete die Agentur Interfax heute.

Die Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren hätten eine Show besucht, bei der ihnen erklärt werden sollte, wie Feuerwerkskörper funktionieren, berichtete die Agentur Tass unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Dabei habe eine brennbare Flüssigkeit Feuer gefangen. Die Flammen wurde sofort gelöscht. Dennoch wurden rund 1.500 Menschen vorsorglich aus dem Einkaufszentrum in Sicherheit gebracht.

Erst Ende März waren bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Industriestadt Kemerowo mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen, darunter rund 40 Kinder. Das Feuer war nahe einer Spielecke ausgebrochen.