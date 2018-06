USA warnen Assad vor Angriff auf Kurdengebiete

Die USA haben den syrischen Machthaber Baschar al-Assad vor einem Angriff auf die Kurdengebiete in Nordsyrien gewarnt. Assad hatte zuvor in einem Interview mit einer Offensive gedroht. Alle Konfliktparteien in Syrien sollten verstehen, dass ein Angriff auf die US-Streitkräfte oder ihre Verbündeten „eine schlechte Entscheidung“ wäre, sagte der Pentagon-Vertreter und Generalleutnant Kenneth McKenzie gestern in Washington.

Die USA unterstützen in Syrien die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mit Waffen, Luftangriffen und Spezialkräften. Das Rückgrat der SDF bilden die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), die weite Gebiete im Norden des Landes kontrollieren. Mit der stillschweigenden Duldung der Regierung haben die Kurden dort eine eigene Verwaltung aufgebaut.

Assad sagte aber in einem Interview mit dem Sender RT (ehemals Russia Today), er wolle auch die Kurdengebiete wieder unter seine Kontrolle bringen. Wenn Verhandlungen mit den SDF keinen Erfolg hätten, werde er „diese Gebiete mit Gewalt befreien“, sagte Assad.