Porsche bremst Autoverkauf wegen neuen Abgasmesszyklen

Porsche muss den Verkauf von Neuwagen wegen der neuen Abgasmesszyklen drosseln. „Es kommt vorübergehend zu einem eingeschränkten Angebot“, sagte ein Sprecher heute in Stuttgart. „Aber wir stellen nicht den Verkauf von Neuwagen ein.“ Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Onlineausgabe) hatte zuvor berichtet, Porsche verkaufe in Europa keine neuen Autos mehr. Der Sportwagenhersteller komme mit der Anpassung an neue Abgasnormen nicht hinterher.

Auch andere Hersteller stöhnen unter höheren Belastungen durch den neuen Prüfzyklus WLTP. Die Porsche-Mutter Volkswagen erwartet nach früheren Angaben, dass die Kosten dadurch steigen und rechnet mit Produktionseinschränkungen in den kommenden Monaten. Die VW-Aktien gaben nach Bekanntwerden der Porsche-Neuwagen-Information etwas nach.