Raubkatzen waren auf Zoogelände

Aufregung im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz: Aus einem Zoo sind am Freitag mehrere Wildtiere, darunter ein Bär, Tiger, Löwen und ein Jaguar, aus ihren Gehegen entwischt. Der Bär wurde erschossen, Löwen und Tiger hatten entgegen ersten Meldungen nicht ­das Gelände des Eifelzoos in Bitburg verlassen. Sie wurden gefunden und wieder in ihre Gehege gebracht. Ursache des Ausbruchs dürfte ein Unwetter gewesen sein.

