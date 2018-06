Salzburg: Voranmeldung für Reisebusse in Kraft

Seit heute gilt in der Stadt Salzburg das neue Management für Reisebusse. Die Busse müssen sich per Internet voranmelden und bekommen eine Ankunftszeit und ein Busterminal zugewiesen. Am Vormittag funktionierte das ganz gut.

