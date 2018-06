Welthandelsorganisation soll richten

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat am Freitag den USA vorgeworfen, sie betrieben mit der Verhängung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gegen die Europäische Union „reinen Protektionismus“. Sie bekräftigte, dass die EU nicht nur die USA, sondern auch China vor der Welthandelsorganisation (WTO) klagen werde. China solle sich wegen Verletzungen von Urheberrechten europäischer Firmen verantworten. „Alle müssen sich an die Regeln halten“, sagte Malmström. Ob auch EU-Zölle kommen, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.

