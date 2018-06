SPÖ und NEOS skeptisch bei Kompetenzbereinigung

Für die geplante Kompetenzbereinigung zwischen Bund und Ländern braucht die Regierung im Nationalrat die Stimmen von SPÖ oder NEOS. Die beiden Oppositionsparteien zeigen sich aber nach Vorlage des Begutachtungsentwurfes noch skeptisch. Die SPÖ sprach heute von „Ankündigungspolitik“, und auch NEOS warnte vor einer „halbgaren Lösung“.

SPÖ: Große Brocken ausgelagert

Für die wesentlichen Bereiche des Verfassungsartikels 12 habe die Regierung „überhaupt keine Idee“, kritisiert der SPÖ-Klub mit Hinweis darauf, dass die großen Brocken Armenwesen (inklusive Mindestsicherung), Krankenanstalten und Elektrizitätswesen in eine Arbeitsgruppe ausgelagert wurden.

Der Entwurf von ÖVP-Justizminister Josef Moser „bringt uns um keinen Millimeter weiter“. Die SPÖ werde dann das Gesamtpaket beurteilen. Die Oppositionspartei merkte aber auch an, dass die Regierung mit der SPÖ im Parlament dazu keine Gespräche geführt habe und es auch keine Einladung zu den Arbeitsgruppen gebe.

NEOS mahnt Reformen ein

„Der österreichische Föderalismus in seiner jetzigen Form hat sich schon längst überlebt“, forderte der Vizeklubchef der NEOS, Nikolaus Scherak, Reformen ein. Man sei daher jedenfalls für eine Kompetenzbereinigung zwischen Bund und Ländern.

„Mit der Abschaffung des Artikels 12 allein sind die bestehenden Probleme allerdings noch nicht gelöst“, meinte Scherak in einer Stellungnahme gegenüber der APA. „Es darf hier nicht wieder zu einer halbgaren Lösung kommen. Die Mindestsicherung und die Krankenhausplanung müssen etwa jedenfalls bundeseinheitlich geregelt werden.“

Die Regierung hat am Mittwoch ihren Entwurf für eine erste Entflechtung der Kompetenzverteilung in Begutachtung geschickt. Konkret geht es bei der Novelle um die Abschaffung des Verfassungsartikels 12, der gemischte Zuständigkeiten von Bund und Ländern regelt. So gibt in einigen Bereichen der Bund „Grundsätze“ vor, und die Länder erlassen eigene „Ausführungsgesetze“ - damit soll Schluss sein, lautet das Ziel.