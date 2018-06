Deutschland kann auf EU-Milliarden für Flüchtlinge hoffen

Wegen der Aufnahme vieler Flüchtlinge soll Deutschland nach dem Willen der EU-Kommission im kommenden Jahrzehnt etwa 4,5 Milliarden Euro an EU-Geldern erhalten. Für jeden zwischen 2013 und 2016 angekommenen Nicht-EU-Bürger sollen 2.800 Euro in die EU-Staaten fließen, wie die Kommission heute in Brüssel bestätigte.

Abgezogen werden diejenigen, die das Land wieder verlassen haben. In Deutschland lag diese Nettozuwanderung nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat bei rund 1,7 Millionen Menschen. Deutschland kann dadurch laut einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ auf 4,5 Milliarden Euro hoffen.

Allerdings muss Deutschland insgesamt in der neuen Periode Kürzungen seiner EU-Kohäsionsmittel von minus 21 Prozent hinnehmen. Grund dafür ist die wirtschaftliche Entwicklung im Osten Deutschlands.

Österreich erhält Betrag gedeckelt

Für Österreich gilt allerdings ein Deckel. Weil Österreich über 120 Prozent des EU-BIP liegt, bekommt es nicht mehr EU-Kohäsionshilfen als in der laufenden Periode, also 1,3 Milliarden Euro.

Nach den vorliegenden Eurostat-Zahlen verzeichnete Österreich von 2013 bis 2016 eine Zuwanderung von 212.634 Nicht-EU-Bürgern, dem stand im selben Zeitraum eine Abwanderung von 60.253 Nicht-EU-Bürgern entgegen. Das ergibt eine Nettomigration von 152.381. Nach der theoretischen EU-Berechnungsmethode wären das zusätzliche EU-Hilfen von 426,6 Millionen Euro, allerdings greift hier vorher die Deckelregelung.