Katalanische Regionalregierung nimmt Arbeit auf

Die neue katalanische Regionalregierung soll morgen ihre Arbeit aufnehmen. Die Regierung des neuen Regionalpräsidenten Quim Torra wird dann nach eigenen Angaben heute offiziell die Amtsgeschäfte übernehmen.

Damit endet auch automatisch die monatelange Zwangsverwaltung durch Madrid. Die spanische Zentralregierung hatte heute die überarbeitete Kabinettsliste Torras im Amtsblatt veröffentlicht und damit den Weg für den Amtsantritt frei gemacht.

In Haft sitzende Minister abgelehnt

Eine erste Kabinettsliste hatte Madrid unter dem vom spanischen Parlament abgewählten Ministerpräsident Mariano Rajoy abgelehnt. Torra hatte darin Hordi Turull und Josep Rull als Regierungsmitglieder nominiert, die beide in der Nähe von Madrid in Haft sitzen. Zwei andere Wunschkandidaten von Torra, Toni Comin und Lluis Puig, waren nach Belgien geflohen - zusammen mit dem ehemaligen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont, der sich derzeit in Berlin aufhält.

In der überarbeiteten Kabinettsliste tauchten die Namen der vier umstrittenen Minister-Kandidaten dann nicht mehr auf. Die Veröffentlichung im Amtsblatt war nur mit Zustimmung der spanischen Zentralregierung möglich.

Torra verklagt Rajoy

Torra gab nun bekannt, Rajoy wegen der Blockade der Regierungsbildung in Katalonien verklagt zu haben. Es habe sich um eine „Willkürentscheidung“ gehandelt, die Rajoy „ohne gesetzliche Grundlage“ getroffen habe.