Vienna Shorts: „Die Zukunft ist weiblich“

Im internationalen Wettbewerb des Kurzfilmfestivals Vienna Shorts gibt es mittlerweile einen Überhang an Regisseurinnen. Das hat erstens gute Gründe und macht zweitens Hoffnung für die Zukunft, sagt Festivalleiter Daniel Ebner im Interview mit ORF.at. Und es entspricht dem Festivalmotto: We need to disagree.

Mehr dazu in news.ORF.at/vis18