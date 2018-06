Brief des Machthabers überreicht

Aus dem möglichen wird nun ein fixer Gipfel: Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll nämlich doch am 12. Juni in Singapur stattfinden. Das sagte Trump am Freitag in Washington nach einem Treffen mit einem hochrangigen Gesandten Kims. Kim Yong Chol hatte zudem einen Brief von Kim bei sich, den er Trump überreichte.

Lesen Sie mehr …