Hunderte inhaftierte Regierungsgegner

Die venezolanische Regierung hat am Freitag Dutzende inhaftierte Regierungsgegner freigelassen. Darunter waren auch die zwei prominenten Oppositionellen Daniel Ceballos und Angel Vivas. Präsident Nicolas Maduro hatte nach seiner Wiederwahl vor knapp zwei Wochen die Freilassung in Aussicht gestellt. Allerdings sind laut Menschenrechtsorganisationen noch über 360 Regierungsgegner in dem südamerikanischen Land inhaftiert.

Lesen Sie mehr …