Unwetter legt Flughäfen in Berlin zeitweise lahm

Ein schweres Unwetter hat gestern den Flugverkehr in der deutschen Hauptstadt Berlin erheblich beeinträchtigt. Die Abfertigung auf den Flughäfen Schönefeld und Tegel wurde am Abend zeitweise eingestellt, wie die Flughafengesellschaft FBB mitteilte. Später lief der Flugbetrieb wieder an, allerdings kam es den Angaben zufolge zu Verspätungen und Streichungen auf beiden Flughäfen.

In den vergangenen Tagen hatten in mehreren deutschen Bundesländern schwere Unwetter gewütet. Gewitter sorgten in der Nacht vor allem im Westen Deutschlands erneut für große Überschwemmungen und Sachschäden.