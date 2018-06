Feuerwehr in OÖ nach Feuerwehrfest bestohlen

In Amesschlag in Oberösterreich ist in das Zeughaus der Feuerwehr eingebrochen worden. Besonders bitter ist das für die Feuerwehr, weil die gesamten Einnahmen des am Vortag veranstalteten Frühschoppens verschwanden.

Mehr dazu in ooe.ORF.at