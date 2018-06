Liste Pilz: Bißmann beharrt auf NR-Mandat

Die Nationalratsabgeordnete Martha Bißmann von der Liste Pilz (LP) möchte ihren Platz nicht für den Listengründer Peter Pilz räumen. Das bekräftigte sie gestern in einem Interview in der ZIB2. Sie wolle in den Bereichen Klimaschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit etwas bewegen, und dafür gebe es keinen besseren Platz als das Parlament.

Zudem wolle sie sich von den Methoden der letzten Tage nicht einschüchtern lassen, so Bißmann weiter. So seien ihr Watschen angedroht worden und hochvertrauliche Dokumente von Klubkollegen weitergegeben worden. Sie wolle damit auch ein Zeichen für andere Frauen setzen, die in Machtverhältnissen am Arbeitsplatz Ähnliches erleben.

Punktation „gemeinschaftlich“ besprochen

Sie sei zwar wohl dafür, dass Pilz in den Nationalrat zurückkomme, so Bißmann weiter. Sie sei aber nicht die einzige, die Pilz das Mandat überlassen könnte. Dass sie als letzte gekommen sei, heiße nicht, dass sie auch als erste gehen müsse. Es gebe zudem keine Platzhaltermandate, das sehe die Verfassung nicht vor.

Wer für Pilz gehen müsse, wollte Bißmann auch auf Nachfrage nicht direkt beantworten. Es gebe jedoch Kollegen bei der Liste Pilz, die bereits im Pensionsalter seien, zum Beispiel die neuen Klubobleute (Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl, Anm.).

Die veröffentliche Punktation für einen möglichen Rückzug Bißmanns aus dem Nationalrat sei zudem „gemeinschaftlich“ im Team der Liste Pilz besprochen worden, ein Erstentwurf dafür sei von Pilz selbst gekommen. Zinggl und Rossmann waren laut Bißmann einverstanden, dass sie geschäftsführende Parteiobfrau wird.

Liste Pilz berät kommende Woche

Die Liste Pilz will kommende Woche beraten, wie es personell weitergehen soll. Der interimistische Klubobmann Peter Kolba hatte gestern sein Mandat zurückgelegt, nun ist offen, ob etwa die nachgereihte Maria Stern sein Mandat annimmt. Verzichtet Stern, wäre das eine Rückkehrmöglichkeit für Pilz, der sein Mandat nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung im Herbst nicht angenommen hatte.

Zuletzt hat Daniela Holzinger-Vogtenhuber laut einem Bericht der „Presse“ die Partei verlassen. Dem Bericht zufolge ging es um ein Gehalt von Pilz in der Höhe von 8.800 Euro. Holzinger-Vogtenhuber widersprach dem auf Facebook: Sie sei eingetreten, um Pilz im Rahmen des Angebots von Bißmann wieder ins Parlament zu holen. Das sei nicht zustande gekommen, also sei eine Mitgliedschaft „nicht mehr nötig“.