Mythos Milch: Konsum als Glaubensfrage

Mythen lassen gerne Bilder im Kopf entstehen. Und wer in Österreich das Wort Milch buchstabiert, der sagt im Land der 30.000 Milchbauern und jahrzehntelangen Schulmilchaktionen auch: saftige Wiesen, glückliche Kühe, ein gesundes Naturprodukt. So will es zum Weltmilchtag die Werbung. Alleine, immer weniger Bauern können von den Preisen pro Liter Milch leben. Und ob Milchtrinken für Erwachsene gesund ist, liegt fast schon im Status einer Glaubensfrage. Dabei sei Österreich nach wie vor eine Nation von Milchtrinkerinnen und -trinkern. Und sogar beim berühmten Kaffee geht wenig, wenn nicht frische Milch dabei ist.

