Deutscher Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann ist tot

Der Frankfurter Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann ist tot. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung starb der 92-Jährige am Freitagabend auf dem Weg in eine Klinik. Die Frankfurter Polizei bestätigte den Tod am Samstag.

Zwischen 1970 und 1990 war Hoffmann Kulturstadtrat in Frankfurt, wo er unter anderem das Museumsufer aufbaute. In seiner Amtszeit eröffneten Museen wie am Fließband, 15 Stück. Nicht nur die bildende Kunst fand er museumsreif, er gründete das erste Filmmuseum, das erste Architekturmuseum, das erste jüdische Museum Deutschlands. Hoffmann war ein Marketinggenie, wenn er etwas wollte, bekam er es meistens auch.

Von 1992 bis 2001 war er Präsident des Goethe-Instituts. Er schrieb an die 50 Bücher, in „Kultur für alle“ (1979) setzte er sich für eine breitere gesellschaftliche Teilhabe an Kultur ein. Kultur sah er als „Lebenselixier“, man brauche sie, „um ein ganzer Mensch zu werden“, sagte er in einem seiner letzten Interviews.