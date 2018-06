Überfall verhindert: Cumberbatch als Held im Alltag

Hollywood-Star Benedict Cumberbatch hat Medienberichten zufolge einen Essenslieferanten vor Schlimmen bewahrt. Der Engländer, der durch die Darstellung des Privatdetektivs Sherlock Holmes in der BBC-Reihe „Sherlock“ weltberühmt wurde, saß gerade mit seiner Ehefrau in einem Uber-Wagen, als er die Attacke beobachtete.

APA/AFP/Geoff Robins

Cumberbatch ließ das Auto anhalten und sprang dazwischen, als die vier Männer gerade auf den Fahrer einprügelten. Der Taxifahrer berichtete der Zeitung „The Sun“: „Benedict war beherzt, mutig und selbstlos. Wenn er nicht eingegriffen hätte, wäre der Radfahrer wohl schwer verletzt worden.“ Er selbst habe zwar auch dem Opfer geholfen und die Täter verjagt, aber Cumberbatch „hat das meiste getan, um ehrlich zu sein“.

Zeugen berichten, die Angreifer hätten daraufhin auch versucht, Cumberbatch zu schlagen, ließen dann aber von dem blutenden Opfer ab und machten sich aus dem Staub. Das ganze passierte in der Nähe der Baker Street: Hier befindet sich in den Kriminalromanen von Sir Arthur Conan Doyle die Wohnung von Sherlock Holmes in der Nummer 221B.