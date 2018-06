Theologin: Debatte um Weihe von Frauen wird schärfer



Der Ton in der Diskussion um eine mögliche Priesterweihe von Frauen hat sich nach Einschätzung der Münsteraner Theologin Dorothea Sattler verschärft.

Im aktuellen Schreiben des Vatikan sei für sie „eine gewisse Drohung spürbar, dass Menschen, die anders argumentieren, sich selbst außerhalb der in der Christusgemeinschaft begründeten Kirche begeben“, sagte sie heute dem Portal Katholisch.de in Bonn. Auch erkenne sie in dem Schreiben keine neuen inhaltlichen Argumente.

Mehr dazu in religion.ORF.at