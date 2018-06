AfD-Chef: Hitler nur „Vogelschiss“ in deutscher Geschichte

Alexander Gauland, Bundessprecher der rechtspopulistischen deutschen AfD-Fraktion, sorgt mit Äußerungen über die Zeit des Nationalsozialismus für Aufregung. „Hitler und die Nationalsozialisten sind nur ein Vogelschiss in 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“, sagte Gauland heute nach Angaben der Deutschen Welle beim Treffen der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative in Seebach in Thüringen.

Dieser Satz fiel nach einem Bekenntnis von Gauland zur Verantwortung der Deutschen für den Nationalsozialismus von 1933 bis 1945. „Nur wer sich zur Geschichte bekennt, hat die Kraft, die Zukunft zu gestalten“, sagte der AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende. „Ja, wir bekennen uns zur Verantwortung für die 12 Jahre.“ Er machte aber auch deutlich, dass das nur ein Teil der deutschen Geschichte sei. Gauland: „Wir haben eine ruhmreiche Geschichte - und die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten zwölf Jahre.“

Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalsekretärin der christdemokratischen CDU reagierte empört auf Gaulands Äußerung. „50 Millionen Kriegsopfer, Holocaust und totaler Krieg für AfD und Gauland nur ein ,Vogelschiss’! So sieht die Partei hinter bürgerlicher Maske aus“, schrieb die Politikerin auf Twitter.

„In Anatolien entsorgen“

Gauland hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach durch provokative Äußerungen und fehlende Abgrenzung zum rechten Rand der AfD für Empörung. Auf einer Veranstaltung im Bundestagswahlkampf sagte Gauland, er wolle die damalige Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz „in Anatolien entsorgen“. Auf einem Treffen der AfD-Rechtsaußen-Gruppe Der Flügel forderte er das Recht, wieder „stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“.

„Die Europäische Union muss sterben“

Die Junge Alternative wiederholte in Seebach unterdessen ihre Forderung nach einem Ende der EU. „Die Europäische Union muss sterben, damit Europa leben kann“, sagte der Vorsitzende Damian Lohr. In der Haltung zur EU unterscheide sich die Junge Alternative am deutlichsten von der Mutterpartei, so Lohr. Meuthen forderte den Nachwuchs zu einem gemeinsamen Kampf mit der Mutterpartei für ein besseres Europa auf. „Wir wollen das Europa der Vaterländer.“