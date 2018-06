Italiens europakritische Regierung ist im Amt

Einen Tag nach der Vereidigung hat Italiens neue Regierung von populistischer Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und rechter Lega mit der Arbeit begonnen. Ministerpräsident Giuseppe Conte nahm heute an der Seite von Präsident Sergio Mattarella in Rom eine Militärparade anlässlich des Nationalfeiertags ab. Die Feierlichkeiten erinnerten an die Gründung der italienischen Republik im Jahr 1946.

Conte traf sich später im Regierungspalast mit Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio, der im neuen Kabinett den Posten des Arbeitsministers und des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung bekleidet. Der 31-jährige Di Maio, der auch das Amt des Vizepremiers übernommen hat, erklärte, er wolle sich für eine Änderung der von der Regierung von Ex-Premier Matteo Renzi eingeführten Arbeitsmarktreform einsetzen. Diese habe zu unsicheren Arbeitsverhältnissen in Italien geführt, sagte er. Auch um eine Änderung des Pensionsgesetzes wolle er sich bemühen.

AP/ANSA/Fabio Frustaci

Di Maio appellierte an alle Parteien in Italien, für einen positiven Wandel des Landes zu arbeiten. „Die Zeit ist gekommen, um eine Mannschaft zu bilden, die unabhängig von den Parteien für Italien arbeitet“, sagte Di Maio.

Sein Appell scheint bei der konservativen Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi auf taube Ohren zu stoßen. In einer Videobotschaft erklärte Berlusconi, seine Partei könne der neuen Regierung nicht das Vertrauen aussprechen. Er rief zur Mobilisierung aller Bürger auf, die die neue Regierung nicht befürworten. „Wir sind das Italien der Vernunft, der anständigen Personen mit Kompetenzen, der beste Teil des Landes“, sagte Berlusconi.

Oggi nasce un governo di estrema destra tra gli applausi dei neofascisti di mezza Europa. Lo contrasteremo in Parlamento e nel paese con tutta la nostra forza.

Ci vediamo oggi pomeriggio alle 16.30 a piazza Santi Apostoli — orfini (@orfini) 1. Juni 2018

„Rechtsextreme Regierung“

Auch die Sozialdemokraten (PD) kündigten scharfen Widerstand gegenüber der neuen Regierung an. „Das neue Kabinett ist eine rechtsextreme Regierung, die mit dem Applaus der Neofaschisten in ganz Europa entsteht. Wir werden sie mit all unseren Kräften im Parlament und im Land bekämpfen“, twitterte PD-Präsident Matteo Orfini.

„Regenbogenfamilien existieren nicht“

Für Aufregung sorgte gleich einmal der neue Familienminister Lorenzo Fontana von der Lega. Auf eine Interviewfrage, was er für Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern tun wolle, sagte er: „Existieren Regenbogenfamilien?“ Auf den Einwurf des Journalisten, dass es sehr viele davon in Italien gebe, sagte Fontana: „Gesetzlich existieren sie derzeit nicht.“

Fontana sieht die traditionelle Familie in Gefahr und ist Abtreibungsgegner. „Ich bin katholisch, das verberge ich nicht. Und deshalb sage ich auch, dass die Familie jene ist, wo ein Kind eine Mama und einen Papa haben soll“, sagte er. Um die niedrige Geburtenquote in Italien wieder anzuheben, wolle er die Zahl der Abtreibungen senken.