Schwächung für Sparkurs

Gleich zwei Regierungswechsel binnen weniger Tage - erwartet in Italien, überraschend in Spanien - haben die Machtverhältnisse in Europa schlagartig verschoben. Unter anderem ist die Front gegen den seit Beginn der Finanzkrise vor zehn Jahren dominierenden öffentlichen Sparkurs in Europa nun deutlich geschwächt. Vor allem für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist das ein doppelter Rückschlag. Sie reagierte noch am Wochenende.

