Nach dem Unwetter: Das große Aufräumen

Auch das Südburgenland ist von den Unwettern schwer heimgesucht worden. Die Lage hat ich erst gegen 3.00 Uhr in der Früh entspannt. Am Tag danach folgte das große Aufräumen. Die Menschen in den Gemeinden sind zum Teil verzweifelt.

