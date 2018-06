Österreich übernimmt EU-Ratsvorsitz auf Planai

Am 30. Juni übernimmt Österreich den EU-Vorsitz. Zelebriert wird dieser Akt in der Steiermark. In Schladming, auf der Planai, ist ein Gipfeltreffen der europäischen Politik geplant - umrahmt von vielen Veranstaltungen und Attraktionen.

