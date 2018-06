Mit Hass und Lorenz zusammengearbeitet

Der österreichische Verhaltensforscher und Begründer der Humanethologie Irenäus Eibl-Eibesfeldt ist tot. Der Wissenschaftler starb an Sanstag im bayrischen Starnberg. Eibl-Eibesfeldt, der in wenigen Tagen 90 Jahre alt geworden wäre, hatte mit Konrad Lorenz, Otto Koenig und Hans Hass zusammengearbeitet. Für seine These von einer universal gültigen menschlichen Verhaltensgrammatik wurde er auch kritisiert.

Lesen Sie mehr …