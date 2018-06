EU-Budget: „Zweigleisig“ durch Ratsvorsitz

Keine höheren Beiträge in einer kleiner gewordenen EU: In der Debatte über den mehrjährigen Budgetrahmen hat Österreich einen klaren Standpunkt. Dieser ist allerdings mit den Vorstellungen der Kommission und des EU-Parlaments, wo man nicht nur wegen der „Brexit“-Lücke, sondern auch mit Blick auf anstehende neue EU-Aufgaben – Stichwort Außengrenzschutz – eine Beitragserhöhung als unumgänglich betrachtet, schwer vereinbar. Mit der Ratspräsidentschaft steht für die Regierung ab 1. Juli nun auch die Suche nach einem Kompromiss auf dem Programm. Und geht es nach Experten, wird Österreich hier „wohl zweigleisig verfahren“.

Mehr dazu in Der „Hut des Präsidenten“

Feier zu Vorsitzübernahme auf Planai

Am 30. Juni übernimmt Österreich den EU-Vorsitz. Zelebriert wird dieser Akt in der Steiermark. In Schladming, auf der Planai, ist ein Gipfeltreffen der europäischen Politik geplant - umrahmt von vielen Veranstaltungen und Attraktionen.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at