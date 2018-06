Erneut Tote bei Massenprotesten in Nicaragua

Bei den anhaltenden Massenprotesten in Nicaragua gegen Präsident Daniel Ortega sind gestern mindestens sechs Menschen getötet worden. In der Stadt Masaya wurden bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften nach Angaben des nicaraguanischen Menschenrechtsverbands ANPDH fünf Menschen getötet, darunter ein 15-jähriger Junge und ein Beamter der Geheimpolizei. In der Hauptstadt Managua wurde ein US-Bürger getötet, wie die US-Botschaft mitteilte. Der 48-Jährige wurde laut ANPDH von regierungstreuen Demonstranten getötet.

In mindestens sechs Städten, darunter Managua und Masaya, kam es zu Ausschreitungen, Plünderungen und Bränden, wie die Polizei mitteilte. Die Behörden machten dafür „rechtsgerichtete Gruppen“ verantwortlich. Aus mehreren Städten berichteten die Bewohner dagegen, dass die Sicherheitskräfte die Zerstörungen angerichtet hätten.

Scharfe Munition gegen Demonstranten

In Masaya lieferten sich hunderte Jugendliche Auseinandersetzungen mit der Polizei. Sie errichteten Barrikaden gegen eine vermutete Offensive der Sicherheitskräfte. Die Demonstranten bewarfen die Polizei mit Sprengsätzen und Steinen. Die Polizei antwortete mit Tränengas und offenbar auch mit scharfer Munition. Andere Bewohner der Stadt suchten Schutz in ihren Häusern.

Seit dem Beginn der Massenproteste in Nicaragua am 18. April wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen und der Polizei mehr als hundert Menschen getötet. Die Wut der Demonstranten hatte sich zunächst gegen Pläne für Rentenkürzungen gerichtet. Staatschef Ortega zog diese angesichts des Widerstands schon bald wieder zurück. Der ehemalige Guerillakämpfer regiert Nicaragua seit elf Jahren, einen Rücktritt lehnt er weiterhin ab. Sein jetziges Mandat endet im Januar 2022.