French Open: Achtelfinale ist Thiem zu wenig

Dominic Thiem hat zum siebenten Mal das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Zufrieden geben will sich der 24-jährige Niederösterreicher damit allerdings nicht. „Für mich geht das Turnier jetzt los. Jetzt kommen die ganz großen Gegner, die Runden, wo man hin will“, sagte der Weltranglistenachte, dem sich auf dem Weg in sein drittes Major-Viertelfinale heute (zweites Match nach 11.00 Uhr, live in ORF Sport +) der Japaner Kei Nishikori in den Weg stellen wird.

Mehr dazu in sport.ORF.at