Gasunfall: Ermittlungsverfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat das Ermittlungsverfahren nach dem tödlichen Gasunfall im Vorjahr bei einem Berggasthof in Ellmau in Tirol eingestellt. Zwei Arbeiter waren in einem Schacht ums Leben gekommen.

