Evakuierungen wegen Brand in Tiefgarage

Ein großer Feuerwehreinsatz hat heute Früh in Kufstein in Tirol für Aufsehen gesorgt. Nach einem Brand in einer Tiefgarage gab es starke Rauchentwicklung, drei Wohnblöcke mussten evakuiert werden. Das Feuer konnte gegen 8.30 Uhr gelöscht werden.

Mehr dazu in tirol.ORF.at