Chile: Priester zufrieden nach Gesprächen mit Papst

Die von Papst Franziskus zu Gesprächen über den kirchlichen Missbrauchsskandal in Chile eingeladenen Priester aus dem südamerikanischen Land haben ein positives Fazit der Begegnung gezogen. „Nach diesen sehr persönlichen Gesprächen sind wir voller Hoffnung“, sagte Francisco Astaburuaga Ossa gestern Abend vor Journalisten in Rom. Der Papst habe um Vergebung gebeten. In den Gesprächen sei es um Trost und die Heilung von Wunden gegangen.

