Schüsse auf Fenster: Eheprobleme als Auslöser

Alkohol und Eheprobleme waren offenbar für einen 51-Jährigen am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt die Auslöser, am Samstag von seinem Balkon auf drei Fenster zu schießen. Verletzt wurde niemand, zahlreiche Waffen wurden sichergestellt.

