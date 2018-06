Erdogan erklärt Uber in der Türkei für „erledigt“

Dem Fahrdienst Uber droht das Aus in der Türkei. Das US-Unternehmen sei in dem Land „erledigt“, sagte Staatschef Recep Tayyip Erdogan in einer Rede in der Nacht auf gestern in Istanbul. Die Türkei habe ihr „eigenes Taxisystem“, deshalb habe die Regierung die Regeln für das Geschäftsfeld von Uber deutlich verschärft.

„Was geht mich Europa an?“

Zugleich erklärte der türkische Präsident Uber zu einem europäischen Phänomen. „Warum kam das auf? Weil es in Europa war. Aber was geht mich Europa an? Wir werden die Entscheidung selbst treffen.“ Nach der Rede kamen Dutzende Taxifahrer vor Erdogans Privatanwesen in Istanbul zusammen und bekundeten ihre Unterstützung, wie die türkische Nachrichtenagentur Dogan meldete.

Kritik an Uber kam auch von Innenminister Süleyman Söylu. Der Fahrdienstvermittler arbeite ohne Autorisierung und sei ein „Pirat“, sagte Söylu. Uber habe keine Erlaubnis zur Personenbeförderung in der Türkei.

Uber liegt seit Langem im Streit mit herkömmlichen Taxiunternehmen in Istanbul, die dem App-Betreiber vorwerfen, ohne die erforderlichen Genehmigungen im Land aktiv zu sein. Eine neue Anordnung der Regierung hat vergangenen Monat die Strafen für Inhaber von D2-Lizenzen für größere Fahrzeuge deutlich erhöht, die illegal als Taxis genutzt werden. Bei wiederholten Verstößen droht den Betreiberfirmen der Fahrzeuge eine zweijährige Sperre.