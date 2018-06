Hochrangiges Treffen endet im Zwist

US-Präsident Donald Trump gerät mit seiner neuerlichen Strafzolldrohung immer mehr in einen Mehrfrontenkonflikt. Nachdem die engen Partner EU und Kanada eine Klage bei der WTO ankündigten, verschärft nun auch China den Ton. Peking, das bisher zumindest in Sachen Importzölle betont zurückhaltend und konziliant agierte, droht nun Trump. Zuvor hatte ein bilaterales hochrangiges Treffen in Peking im Zwist geendet.

