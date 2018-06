Wiener Firma überwacht Wasser am Ganges

Seit 20 Jahren stellt s::can in der Wiener Brigittenau Hightech-Sonden her. Sie retten in Ländern wie Mexiko und Indien durch die Kontrolle von Trinkwasser Leben. Die Nachfrage ist so groß, dass jetzt ein neuer Standort benötigt wird.

