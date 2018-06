„Neustart“ nicht vor Montag

Ein Kurzschluss hat am Sonntag den Flughafen der deutschen Metropole Hamburg am Sonntag völlig lahmgelegt. Nach stundenlangen Versuchen, den Schaden zu beheben, gab es für die wartenden Passagiere die schlechte Nachricht: An diesem Tag bleibt der Airport geschlossen - wann die ersten Flugzeuge wieder starten und landen können, ist noch unklar. Erinnerungen an den Fall Atlanta werden wach.

