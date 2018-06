Fußball: St. Pölten bleibt weiter erstklassig

Der SKN St. Pölten spielt auch in der nächsten Saison in der höchsten österreichischen Spielklasse. Den Niederösterreichern, die den Grundstein für den Klassenerhalt in der Relegation mit einem 2:0-Sieg schon im Hinspiel gelegt hatten, reichte heute im Rückspiel gegen den Dritten der abgelaufenen Erste-Liga-Saison Wiener Neustadt vor Heimpublikum ein 1:1-Remis. Die Gäste kamen erst spät in Fahrt, machten es im Finish aber fast noch einmal spannend.

