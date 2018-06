Lange Schlangen am Check-in

Nach dem Stromausfall auf dem Hamburger Flughafen hat der Betrieb am Montag wieder begonnen - allerdings sehr schleppend. Die ersten fünf Flüge, die den Flughafen planmäßig in der Früh verlassen sollten, wurden alle gestrichen. Weitere Flüge sind teils stark verspätet. Trotzdem bildeten sich seit 5.00 Uhr lange Schlangen an den Check-in-Schaltern.

