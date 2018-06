Melania Trump reist nicht zu anstehenden Gipfeln

First Lady Melania Trump wird den US-Präsidenten Donald Trump weder zum G-7-Gipfel in Kanada noch zu dem geplanten Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur begleiten. „Sie wird nicht am G-7 teilnehmen, und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Pläne, dass sie nach Singapur reist“, sagte ihre Sprecherin Stephanie Grisham gestern der Nachrichtenagentur AFP.

Einige Tage im Krankenhaus

Zuletzt hatte es Spekulationen über den Gesundheitszustand der Ehefrau von Trump gegeben. Sie war zuletzt am 10. Mai öffentlich aufgetreten. Am 14. Mai wurde die gebürtige Slowenin wegen einer „gutartigen“ Erkrankung an der Niere operiert, anschließend verbrachte sie noch einige Tage im Krankenhaus.

Bei dem Ex-Model war der Sprecherin zufolge eine Embolisation angewendet worden. Dabei handelt es sich um den künstlichen Verschluss von Blutgefäßen. Mit der Prozedur wird in der Regel die Blutzufuhr zu gut- oder bösartigen Tumoren gestoppt.

Da das Weiße Haus seither nur wenige Informationen herausgab, gab es auch Spekulationen über eine mögliche Entfremdung zwischen Melania und Donald Trump. Am Mittwoch hatte die 48-Jährige im Kurzbotschaftendienst Twitter geschrieben, sie fühle sich „großartig“.