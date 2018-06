Vogelscheuchen als Besuchermagnet

Schon vor rund 10.000 Jahren sollen Bauern auf die Idee gekommen sein, mit sich bewegenden und Lärm machenden Gestalten Vögel fernzuhalten. In Rennweg in Kärnten will man niemanden vertreiben - im Gegenteil: Vogelscheuchen sollen dort Gäste anlocken.

