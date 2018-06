Polizei räumt wieder Flüchtlingslager in Paris

Die Polizei hat erneut illegale Flüchtlingszeltlager in Paris geräumt. Davon seien rund 1.000 Menschen betroffen, berichtete der Radiosender Franceinfo heute. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei ein wildes Camp im Nordosten der Hauptstadt geräumt und rund 1.000 Menschen in feste Unterkünfte gebracht.

Über Monate hinweg hatten sich immer mehr Flüchtlinge an den Ufern zweier Kanäle im Nordosten der Hauptstadt angesiedelt. Die Lebensbedingungen galten dort als prekär. Anfang Mai ertrank ein Bewohner eines Zeltlagers, der laut Medienberichten betrunken ins Wasser gegangen war.