Gerüchte über Zustand der Ehe

US-First-Lady Melania Trump wird weder auf dem G-7-Gipfel in Kanada noch bei dem auch symbolisch äußerst wichtigen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur dabei sein. Das gab ihre Sprecherin am Sonntag bekannt. Erst kürzlich war Melania Trump nach einem Spitalsaufenthalt ins Weiße Haus zurückgekehrt. Die Gerüchteküche brodelt. Laut US-Medien könnte sich das Ehepaar Trump entfremdet haben.

Lesen Sie mehr …