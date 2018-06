Eltern vergaßen Kind auf deutschem Autobahnparkplatz

Auf einem Autobahnparkplatz im deutschen Bundesland Baden-Württemberg haben am Wochenende Eltern ihre achtjährige Tochter vergessen. Am Samstagnachmittag habe eine Frau die Polizei darüber informiert, dass ein Mädchen auf einem Parkplatz an der A5 bei Neuenburg ihre Eltern suche, teilte die Polizei Freiburg mit.

Kurz darauf hätten sich auch die Eltern des Kindes gemeldet. Sie hatten laut Polizei erst während der Fahrt gemerkt, dass ihre Tochter nicht im Wagen saß. Weil diese ein ruhiges Kind sei, hätten Vater und Mutter jeweils angenommen, dass sie schon im Auto sei.