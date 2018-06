Italiens neue Regierung gegen EU-Migrationsdossier

Italiens neue Regierung will morgen gegen das Migrationsdossier stimmen, das beim EU-Innenministertreffen in Luxemburg besprochen wird. „Dieses Dossier würde Italien und die anderen EU-Mittelmeer-Länder noch mehr benachteiligen. Italien darf nicht in ein Flüchtlingslager umgewandelt werden“, so der italienische Innenminister Matteo Salvini heute auf Twitter.

Salvini erklärte, er werde nicht am EU-Innenministertreffen teilnehmen, weil sich an diesem Tag die neue Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung einer Vertrauensabstimmung im Senat unterzieht. Italien sei mit einer Delegation auf dem Gipfel präsent. Österreich ist mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vertreten.

„Kann nicht nur italienisches Problem sein“

Der Innenminister und Lega-Chef macht Druck auf die EU. „Man muss vernünftig sein. Das Problem der Ankünfte und des Erhalts Hunderttausender Migranten kann nicht nur ein italienisches Problem sein. Entweder Europa hilft uns, für Sicherheit in unserem Land zu sorgen, oder wir werden andere Wege suchen müssen“, sagte der 45-jährige Mailänder.

Salvini, der gestern Sizilien besucht hatte, sagte, dass er sich für Abkommen mit den Herkunftsländern der Migranten für deren rascheren Abschiebung einsetzen wolle. „Ich werde mit meinem tunesischen Amtskollegen sprechen. Tunesien ist ein freies und demokratisches Land ohne Kriege und Epidemien, das oft Kriminelle nach Italien exportiert“, so Salvini.