Nawalny wird stillgeschwiegen

Russlands Präsident Wladimir Putin wehrt sich gegen den Vorwurf, ein autoritäres System in Russland errichtet zu haben. Es gebe „keinerlei Zweifel an der Demokratie in Russland“, sagte Putin im Exklusivinterview mit dem ORF, das anlässlich seines Wien-Besuchs am Dienstag geführt wurde. Den Namen des bekanntesten Oppositionellen in Russland, Alexej Nawalny, sprach er auch dieses Mal nicht aus. Die Regierung in Moskau würde aber mit allen reden, die „ein gewisses Gewicht beim Wähler“ erreichen. Und jene mit wenigen Prozentpunkten: „Was sollen wir mit solchen Clowns?“

